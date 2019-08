'Surprise': Plus size-model er gravid

Den 31-årige verdenskendte plus size-model Ashley Graham, der har specialiseret sig som model og inspiration for mere velformede damer, har netop afsløret, at hun er gravid.

Det viser hun tydeligt på sin Instagram, hvor hun har lagt en video ud, hvor hendes ægtemand Justi Ervin kærligt kærtegner hendes mave, mens parret i munden på hinanden råber: 'Surprise'

Hendes ægtemand gennem ni år har også lagt et billede ud på sin Instagram, hvor ægteparret stolt præsenterer et scannings-billede af deres kommende baby.

Til billedet skriver Justin Ervin:

'Til min elskede for evigt og til min daglige inspiration. Glædeligt jubilæum. Disse ni år tilsammen har virket som et helt liv. Jeg gætter på, at det er fordi, at mit liv først rigtigt startede, da du kom ind i det. Nu da vi lever et liv sammen, så lad os også lave et liv sammen. Jeg elsker dig, og jeg elsker os. - Os allesammen.'

Ægteparret fik i øvrigt lykønskninger med på vejen på Instagram fra verdensstjerner som Reese Witherspoon, der skrev:

'Wow. Jeg er så lykkelig på jeres vegne'.

Topmodellen Emily Ratajkowski skrev således:

'Tillykke, smukke'.