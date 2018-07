Svensk model: Jeg vil have verdens største røv

Kim Kardashian kan godt gå hjem og lægge sig. Hendes anseelige bagdel har fundet sin overmand - eller kvinde, skal vi vel sige.

Hun hedder Natasha Crown og er en svensk model med et stort ønske, som hun forfølger lidenskabeligt:

Hun vil have verdens største røv.

Reality-babe med ny 'brasilianer-røv'

- Det første, jeg gør om morgenen, er, at gå hen til spejlet og se min bagdel. Måske har jeg en forvrænget opfattelse af den, men jeg synes ikke, den er SÅ stor. Jeg vil afgjort have den større, har hun sagt ifølge MailOnline.

Siden, hun var 20, har den 24-årige model arbejdet ihærdigt på at tage på i vægt. Foreløbigt er det lykkedes at tage 25 kilo på ved hjælp af en diæt af pizza og pasta - og seks kilo Nutella (ca. 15 glas) om måneden.

Proceduren er så, at læger fjerner fedt fra andre steder på kroppen og fordeler det på den velpolstrede bag.

Mega-stolt plastik-babe: Juhuu, jeg er på forsiden

- Siden har jeg haft tre numse-løft. Brysterne er også blevet lavet, og jeg har fået fyld i læberne og mange andre indgreb.

- Jeg elsker bare fornemmelsen af at have en stor røv. Når jeg går, kan jeg mærke al den gyngen, og jeg føler mig liderlig over mig selv.

- Det er den bedste følelse, jeg kender. Min røv får mig at føle mig sexet, siger hun.

Et opslag delt af Natasha Crown (@natasha_crown_official___) den 22. Jul, 2018 kl. 2.25 PDT

Et opslag delt af Natasha Crown (@natasha_crown_official___) den 17. Jun, 2018 kl. 2.17 PDT

Et opslag delt af Natasha Crown (@natasha_crown_official___) den 4. Jul, 2018 kl. 1.35 PDT

Nogen, der ikke er vilde med bestræbelserne, er forældrene. De har forgæves forsøgt at få Natahsa ti at opgive sit forehavende.

- Det er svært for dem at se mig forandre mig. Nogen gange er de grusomme og siger ting som, 'du ligner en ko'. De forstår ikke, hvorfor jeg gør det. Til sidst siger jeg bare: 'Okay, det siger I, men jeg fortsætter, fordi det er mig, og det gør mig lykkelig.

Splitternøgen rap-pige søger kærlighed