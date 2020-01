Svensk verdensstjerne tæt på brystsmutter

I løbet af den sidste uges tid har stjernerne valfartet til den caribiske ø St. Barts for at holde juleferie, heriblandt Bella Hadid, Rita Ora og Leonardo DiCaprio. Og blandt de mange kendisser, der elsker øen, er også den svenske topmodel Victoria Silvstedt, der blev verdenskendt som Playboy model for selveste Hugh Hefner. Det gav hende et springbræt til at blive rigtig model for prestigefyldte designere som Chanel, Dior, Valentino og Armani.

Den 45-årige svensker har dog trappet ned på model-fronten, men har i stedet både været skuespiller, sanger og optrådt en del på tv. Men den langbenede blondine kan dog stadig tiltrække sig masser af opmærksomhed. Det beviste hun iført en en flot gul bikini på kendis-øen St. Barts.

Det skriver flere medier heriblandt Splash News og Daily Mail

Victoria Silvstedt nyder det azurblå vand på den caribiske ø St. Barts. (Foto: Splash News)

Med på ferieturen havde Victoria ifølge Splash News også sin kæreste gennem fem år, ejendoms-magnaten Maurice Dabbah, der af pressen bliver kaldt for 'den lille mand', fordi han er meget mindre end den langbenede Victoria Silvstedt.

Gennem mange år har den tidligere svenske Playboy-model dog kun indrømmet, at parret var såkaldte 'venner med fordele'.

- Det er 'et venskab med fordele', hvis man kan udtrykke det sådan. Men jeg kalder det ikke for et fast forhold. Jeg er halvvejs mellem at være single og at være i et forhold, forklarede Silvstedt til bladet Plaza om sit forhold til Maurice Dabbab i 2009. Men i 2014 bekræftede Victoria, at hun nu var i et rigtigt forhold med Maurice Dabbah. Og det er hun altså stadig.

Maurice Dabbah ses her sammen med Victoria Silvstedt i en anden sammenhæng. (Foto: Ritzau Scanpix)

Under de varme himmelstrøg på St. Barts var den 45-årige Victoria Silvstedt i øvrigt meget tæt på at lave en såkaldt 'brystsmutter'. Det skete efter, at hun havde pjasket lidt rundt i det azurblå hav og vendte tilbage til stranden. Her opdagede Victoria pludselig, at det hele ikke rigtig sad, som det skulle. Og så fik hun ellers travlt med at få tingene på plads igen under bikiniens gule overdel.

Victoria lader bølgerne rulle ind over sin krop under ferien på St. Barts. (Foto: Splash News)