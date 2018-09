Svenske Natasha vil have verdens største numse: Nu skal hun have flyttet mere fedt

- Jeg føler mig sund, siger den 24-årige svensker, der er nødt til at spise 15 glas nutella om måneden for at tage nok på før sin næste operation

Historien om – og billederne af – den 24-årige svenske model Natasha Crown gik i slutningen af juli verden rundt.

Den unge model fra Göteborg ville nemlig gerne fortælle om sit største ønske, som hun forfølger med stor lidenskab: Hun vil være indehaver af verdens største bagdel.

Natasha Crown fortæller, at hun træner og føler sig sund. Så hendes bekymrede familie kan godt slappe helt af. Foto: Channel 4 / Barcroft Images

- Det første, jeg gør om morgenen, er, at gå hen til spejlet og se min bagdel. Måske har jeg en forvrænget opfattelse af den, men jeg synes ikke, den er SÅ stor. Jeg vil afgjort have den større, fortalte hun dengang.

Pizza, pasta og nutella

Siden hun var 20 år, har Natasha Crown gjort alt, hvad hun kunne, for at tage på. Det er lykkedes med en ’kur’ bestående af pizza, pasta og omkring seks kilo - svarende til cirka 15 glas - nutella hver måned.

Sådan så Natasha Crown ud før hun fik sit første kirurgiske indgreb som 20-årig. Foto: Ritzau Scanpix

Fedtet tager hun på for at kunne få det flyttet ned i sine baller, så de kan blive større. En af gangene tog hun 25 kilo på op til den risikable procedure – et brasiliansk numseløft.

Svensk model: Jeg vil have verdens største røv

I alt har den 24-årige model fået lavet tre indgreb for at gøre sin numse større, og har hun planer om at gøre det for fjerde gang. Denne gang skal hun tage 19 kilo på forinden.

228,5 centimeter

Natasha Crown var her til morgen gæst i den britiske Go’ Morgen Danmark-pendant This Morning, hvor hun fortalte de chokerede værter om sine nyeste planer for at nå målet om en rekord-røv-omkreds på 228,5 centimeter. Ifølge hende er den nu cirka 180 centimeter i omkreds. Det skriver Daily Mail.

Foto: Channel 4 / Barcroft Images

Programmets værter, Holly og Phillip, udtrykte i morgenens udsendelse dog stor bekymring over den voldsomme diæt, den unge svensker vælger at følge for at kunne nå sit ekstreme mål. De spurgte hende derfor ind til, hvorfor hun overhovedet havde lyst til at gøre det.

Foto: Natasha Crown er i gang med endnu engang at tage omkring 20 kilo på, så hun kan få transplanteret fedt ned i numsen. Foto: Kashfi Halford / Barcroft Media /

- Fordi jeg har et mål om at have verdens største numse. I begyndelsen var det ikke derfor, der var det bare for at have en større én, lød svaret fra Natasha Crown.

Det er jo mit eget fedt

Så værterne fortalte om en britisk kvinde, der for nylig døde som følge af netop et brasiliansk numseløft, hvilket kom tydeligt bag på Natasha Crown. Men efter lige at have slugt nyheden, besluttede hun at holde fast i, at operationen ikke kunne være farlig for hende.

- Jeg vil ikke mene, at det er farligt, da det er mit eget fedt, fastslår hun. Men hun fortæller også, at hendes forældre og bror ikke er så rolige omkring det som hun selv er.

Foto: Channel 4 / Barcroft Images

- De er virkelig bekymrede over alle de indgreb. De tror, at jeg dør, fordi jeg tager så meget på. De tror ikke, at det er sundt, sagde Natasha Crown i morgenprogrammet. Hun vil derfor gerne mane til besindighed, for faktisk er hun ikke så usund, som mange tror, fortæller hun.

- Folk skal vide, at jeg træner hver dag og jeg ikke bare spiser. Jeg træner for at bevare musklerne de rette steder. Jeg føler mig sund.