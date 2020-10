Svensker beskylder Matt Damon for sin fartbøde

En 45-årig svensker havde lejet en bil, da han blev fotograferet på fersk gerning af et fartkamera på vej 23 udenfor den svenske by Växjö i november 2018.

Da billedet blev taget, kørte den 45-årige svensker 86 kilometer i timen på en strækning, hvor det kun er tilladt at køre 80 kilometer i timen.

Da han for nylig var i retten i forbindelse med sin sigtelse for at have kørt for stærkt, benægtede han dog, at det var ham, der sad bag rattet i bilen på det billede, fartkameraet havde taget. Den 45-årige nægtede også, at han havde lejet en bil, og at han overhovedet havde kørt på den vej.

Det skriver flere medier, heriblandt de svenske aviser Smålandsposten og Expressen.

Den 45-årige svensker forsøgte oven i købet ifølge tingsretten i Växjö at skyde skylden over på den verdensberømte 50-årige Hollywood-skuespiller Matt Damon, som han mente sagens kunne være den mand, der blev fotograferet i bilen.

- Personen på billedet taget af fartkameraet kan være Matt Damon, forklarede svenskeren i retten.

Men den 'forkølede' bortforklaring faldt dog ikke i god jord i retten i Växjö. Under efterforskningen blev det nemlig fastslået, at det helt sikkert var den 45-årige svensker, der havde lejet bilen på den pågældende dato i november 2018. Retten i Växjö var også af den klare overbevisning, at der var en slående lighed mellem billedet fra fart-kameraet og den tiltalte.

Den 45-årige svensker har nu fået en fartbøde på 1500 svenske kroner.