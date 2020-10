Svindlet for stort beløb

Kreditkortet har glødet hos Sharon og Ozzy Osbourne, men det er ikke dem selv, der har brugt pengene.

Det fortæller Sharon i programmet 'The Talk'. Hun har efterfølgende bekræftet historien til People.

Her talte stjernen om Conan O'Brien, der var blevet bestjålet.

- Det er forkert. Han prøver bare at gøre det godt for en masse mennesker og give dem en følelse af noget normalt, og så sker det her. Det er forkert, fortalte hun og fortsatte:

- Men jeg skal fortælle dig, hvad der også er forkert. Det er min datters fødselsdag i dag, og jeg gik ud i går for at hente hendes gave. Jeg giver dem mit kreditkort, og de kommer tilbage og siger, om jeg har et andet, fordi det ikke virkede. Jeg siger, at de skal prøve det igen, men det virker stadig ikke. Jeg giver dem derfor Ozzys, lød det fra Sharon.

Gik helt galt

Desværre kunne Ozzys kort heller ikke betale for gaven til parrets datter, og Sharon måtte derfor ringe til firmaet bag kreditkortet.

- Jeg ringer, og de siger: 'Nej, nej, nej, du har brugt dit maksimum, og det har Ozzy også'. Jeg siger, at det forstår jeg ikke, fordi jeg ikke har været i de butikker, de siger.

Medværten i programmet spurgte herefter Sharon, om der var tale om svindel.

- Ja, svarede hun.

Til People har Sharon bekræftet, at hun har kontaktet firmaet for kreditkortet, og at de sammen er ved at finde ud af anklagerne om svindel.

Hun bekræfter også, at det alligevel lykkedes at købe en gave til datteren Kelly Osbourne, der blev 36 år tirsdag.