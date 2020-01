Sviner Harry og Meghan til: Arrogante og grådige klovne

'Hvem fanden tror de egentlig de er? Helt ærligt.'

Sådan begynder den verdenskendte journalist Pierce Morgen sin lange klumme i den britiske avis 'Daily Mail', hvor han nærmest med en 'spandfuld had' hudfletter det royale par prins Harry og hertuginde Meghan, der i går annoncerede, at de vil foretage et delvist brud med det britiske kongehus.

Piers Morgan fortsætter således:

'Jeg har set en del vanærende royale tåbeligheder i min tid, men med henblik på arrogance, grådighed og bevidst manglende respekt er der intet, der har overgået opførslen fra prins Harry og hertuginde Meghan.'

Således lyder det fra Piers Morgan, der foreslår, at den britiske dronning Elizabeth straks fjerner samtlige royale titler og rettigheder fra Harry og Meghan og sparker dem ud i det civile liv.

'Disse to vildledte klovne annoncerede i går, at de vil trække sig som senior royale. I en lang række svimlende pompøse udtalelser på deres glitrende nye Hollywood-hjemmeside, fremsatte de et regelsæt til både dronningen og alle os andre omkring, hvordan tingene angiveligt skal foregå fra nu af', skriver Piers Morgan og tilføjer:

'De ønsker at stoppe med at være senior royale med alle de kedelige pligter, det indeholder. I stedet ønsker de nu at være en 'progressiv' kraft indenfor institutionen. Med andre ord, ønsker de at være super-woke berømtheder, der får lov til at beholde alle goderne ved det royale liv uden alt det hårde kedelige arbejde, der også følger med. Og de ønsker selvfølgelig at benytte deres status til at tjene penge, når de selv ønsker det. Hvilken patetisk vittighed'.

I maj 2019 nød prins Harry og hertuginde Meghan deres bryllup og nye royale status. (Foto: AP)

Dobbeltmoralske øko-krigere

'Naturligvis ønsker de også at få royal beskyttelse, ligegyldigt hvor de vælger at bosætte sig eller rejse hen. Endnu en voldsom udgift for skatteborgerne. Og de ønsker selvfølgelig alt det andet, der følger med royale VIP-rejser. Men vi ved alle, at der er intet disse to frygtløse øko-krigere holder mere af end at afsætte deres gigantiske dobbeltmoralske CO2-aftryk med flyveture i privatfly'.

Piers Morgan har det især rigtig dårligt med, at Harry og Meghan ønsker at sætte regler for alt og alle, heriblandt for pressen.

Han skriver følgende i klummen om dette:

'De har også fuldstændigt latterligt sat deres eget regelsæt op for pressen, og siger, at de vil skrotte det traditionelle 'Royal Rota' system. I stedet vil de nu kun invitere specielle journalister til deres arrangementer. Og de skal selvfølgelig kun skrive positive ting om parret. Jeg grinede med vantro, da jeg læste det. Ikke engang Vladimir Putin ville gå så langt for at kontrollere pressen', skriver Pierce Morgan og tilføjer:

'Selvfølgelig er der ingen som helst chance for, at medierne vil følge reglerne, især ikke efter, at de har skiftet royale pligter ud med et stjerneliv som berømtheder for at tjene penge.'

'Hvis de ønsker at være de nye Kardashians, så vil de også blive behandlet som de nye Kardashian'.