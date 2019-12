Syg Madonna aflyser: - Jeg græder af smerte

Alderen er begyndt at indhente den 61-årige pop-dronning Madonna, der selv siger, at hun lider af alvorlige, langvarige skader

Den 16. august i år rundede den amerikanske pop-dronning Madonna de 61 år. Alderen er begyndt at trykke den ellers 'evigt unge' Madonna, der gennem længere tid har lidt af alvorlige skader, heriblandt en knæskade.

Nu melder Madonna ud på sin Instagram-profil, at hun aflyser endnu en koncert på sin turné i USA. Her skriver hun følgende:

'Da jeg kravlede op ad stigen for synge 'Batuka' lørdag aften i Miami, græd jeg i smerte på grund af mine skader. De har været ubeskrivelige gennem de sidste par dage. I forbindelse med hver sang, bad jeg en bøn om, at jeg ville klare mig igennem sangen til næste sang samt gennemføre hele showet. Mine bønner gik i opfyldelse. Jeg klarede den.'

Således skriver Madonna og fortsætter:

'Jeg betragter mig selv som en kriger. Jeg giver aldrig op. Men denne gang er jeg nødt til at lytte til min krop og acceptere, at mine smerter er en advarsel. Jeg vil gerne undskylde dybt overfor alle mine fans, at jeg var nødt til at aflyse mit sidste show. Jeg har tilbragt de sidste to dage sammen med diverse læger. Skanninger, ultralyde og røntgen.'

Det er tredje gang, at Madonna har aflyst en koncert på sin USA-turné. I begyndelsen af oktober måned skadede Madonna sit knæ. Den skade plager hende stadig voldsomt.

Om cirka to uger skal Madonna på turné til Europa. Hvordan det kommer til at blive afviklet i forbindelse med det nye sygdoms-billede, er uvist.