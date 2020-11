Taber årtiets retssag

Mandag slår retten i London fast, at skuespilleren Johnny Depp har tabt sagen mod mediet The Sun, der omtalte ham som en hustrumishandler, efter anklager fra konen Amber Heard om, at han skulle have slået hende flere gange i deres forhold.

Det skriver CNN.

Efter en 16 dage lang retssag har stjernen nu tabt sagen mod Amber Heard og avisen The Sun, der skrev, at han havde mishandlet konen.

Depp havde ellers nægtet alle anklager mod ham og sagt, at det var konen, der havde været voldelig over for ham, og at han derfor ikke ville stå model til anklagerne i avisen.

Under retssagen udvekslede de to forskellige beskyldninger mod hinanden. Heriblandt at Amber Heard skulle have haft en affære med Elon Musk, og at hun skulle have skidt i parrets seng.

Amber viste til gengæld billeder og beskeder, hvor hun havde fået slag i hovedet, og at Johnny Depp havde truet med skære Elon Musks penis af.

Sagen blev bragt i hele verden grundet alle detaljerne om Depps store misbrug af alkohol og stoffer samt det turbulente forhold mellem de to stjerner.

Sejren for Amber Heard er dog ikke enden på kampen.

Depp har allerede sagsøgt hende igen for at have skrevet om sine oplevelser i Washington Post. Derfor skal parret en tur i retten igen tilbage i USA.