Tabte kampen mod kræft: Kendt designer død

Den japanske designer Kansai Yamamoto tabte kampen mod leukæmi 21 juli, fortæller hans datter på Instagram mandag.

Han havde kæmpet mod sygdommen siden marts.

'Han forlod jorden på en fredelig måde og omgivet af sine tætteste', skriver datteren på det sociale medie.

Han døde i en alder af 76 år af leukæmi. Foto: Ritzau Scanpix

Den verdenskendte designer betragtes som en pionér inden for Japans tøjbranche, ligesom han er særdeles kendt for sit arbejde med David Bowie. Han producerede flere stykker tøj til David Bowie, som han var iført under sin tourne 'Ziggy Stardust tour' tilbage i 1972 og 1973.

- Jeg synes, at Davids æstetik og interesse for overskridende kønsgrænser er chokerende smukt, fortalte Kansai Yamamoto tuk The Cut i 2018.

'Tokyo pop' blev dette vilde 'jakkesæt' kaldt. Dette sæt bar David Bowie og er nu en del af en større udstilling. Foto: Ritzau Scanpix

Han blev internationalt anerkendt og var den første janpanske designer, som afholdt modeshow i London tilbage i 1971.

Den japanske designer var kendt for at kreere avantgarde-tøj, som trodsede både kønsnormer, og som var fyldt med farver og vilde mønstre. Yamamotos designs inkorporerede ofte elementer fra den japanske kultur. Hans meget iøjnefaldende designs, fyldt med mættede farver og livlige motiver adskiller han fa mange af Japans mere minimalistiske modeikoner.