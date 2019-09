Tæt på 50 år: Supermodel strålede på den røde løber

Hun er kun et år fra at passere de magiske 50 år. Men alligevel formåede den 49-årige topmodel Naomi Campbell at tiltrække sig masser af opmærksomhed både på catwalk'en og den røde løber under modeugen i London.

Den 49-årige topmodel startede allerede sin karriere i London som kun 15-årig. Hun etablerede sig hurtigt som en af de mest eftertragtede modeller i 1980' erne og 1990' erne.

Lørdag aften mødte Naomi Campbell op på den røde løber til sit eget modeshow 'Campbell's Fashion For Relief'-arrangement, der samler penge ind til unge mennesker, der har det svært.

Naomi Campbell i et dybt nedringet sort outfit, der ikke efterlader meget til fantasien. (Foto: Ritzau Scanpix)

Men Naomi Campbell nøjedes ikke med at posere på den røde løber. Hun deltog også aktivt som model på sin egen catwalk i nogle fantastiske kreationer, der fik publikum til at spærre øjnene op.