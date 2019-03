Taget med hårde stoffer i bilen

Bølgerne mellem realitystjernen Mama June, der især er kendt fra tv-serien 'Here Comes Honey Boo Boo', og hendes kæreste gik forleden så højt, at politiet blev tilkaldt for at dæmpe gemytterne.

Mama June og hendes partner, Geno Doak, holdt ind på en tankstation i Alabama, og et voldsomt skænderi mellem dem gjorde, at der blev sendt bud efter sheriffen.

Politiets besøg på tankstationen udviklede sig til mere end at skulle få kæresteparret til at finde kammertonen. I Mama June og Geno Doaks bil fandt betjentene hårde stoffer, nåle og en pibe. Det skriver TMZ.

Fundet gjorde, at både Mama June og Daok blev anholdt for besiddelse af ulovlige stoffer. Doak blev desuden sigtet for vold.

Mange danskere lærte Mama June - eller June Shannon, som hun i virkeligheden hedder - at kende i TLC-programmet 'Toddlers & Tiaras'. Mama June og hendes familie blev så populære, at de fik deres egen realityserie, 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Programmet blev dog stoppet i 2014, da det kom frem, at Mama June igen havde fundet sammen med sin eks-kæreste, Sugar Bear, der angiveligt tidligere havde forgrebet sig på en af hendes fire døtre.

I forbindelse med at gigantisk vægttab på over 130 kilo kom Mama June tilbage på skærmen i programmet 'Mama June: From Not to Hot'. I forbindelse med premieren sagde hun den gang.

– Jeg er mor, bedstemor og en stor realitystjerne, og nu er jeg klar til til de helt store ændringer. Det er tid til at sige farvel til dårlige mænd og junkfood og goddag til en helt ny mig.

Mama June og Geno Doak har været sammen i et års tid.