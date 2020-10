Takkede nej til 91 millioner

Når man har truffet en beslutning, må man også stå ved den.

Og det gjorde Hollywoodstjernen Matthew McConaughey, da han i efteråret 2008 ringede til sin agent og bad ham afvise alt, der mindede om en romantisk komedie.

Han var træt af genren, træt af at blive sat i bås, og han ville fokusere på andre genrer for at udfordre sig selv som skuespiller.

I sine erindringer 'Greenlights', der udkom tirsdag, kalder han det selv for lidt af et sats.

'Hvis du i Hollywood takker nej til for mange projekter, så stopper de måske med at spørge. Hvis du bryder din bane og vender ryggen til det, du har succes med, så kan industrien vende dig ryggen', skriver 50-årige Matthew McConaughey ifølge The Hollywood Reporter.

Deler kysse-hemmelighed

Han fortæller videre, at spandevis af tilbud om romantiske komedier blev sendt hans vej, og i en periode fik han ikke tilbud om andet.

Rent økonomisk var det også fristende, da han fortæller, at der lå tilbud i størrelsesordenen 31 millioner til 91 millioner kroner.

- Jeg takkede nej. Hvis jeg ikke kunne lave det, jeg ville, ville jeg slet ikke lave noget. Uanset prisen', skriver han.

McConaughey blev belønnet med en Oscar i 2013. Foto: Ritzau Scanpix

'Var det mig?'

I 12 måneder fjernede han sig fra offentlighedens søgelys, imens han ventede på det rigtige tilbud, der først kom efter knap to år. Det dyre sats gav pote, og i 2013 sikrede han sig en Oscar for bedste hovedrolle i 'Dallas Buyers Club'.

Han så det selv som en validering af hans evner som skuespiller, men de efterfølgende film nåede ikke samme højder, og det gjorde ham usikker.

'Var det mig? Var det emnet? Var det selve filmene?', spekulerer han i bogen og fortsætter:

Se også: Coronakrisen har skabt et nyt og stjernebesat mediefænomen i USA

'De manglende kommercielle succeser satte ikke en dæmper på min kærlighed til skuespillet. Om noget gjorde det mig mere knyttet til håndværket. Nu var jeg mere end en entertainer, jeg var en skuespiller. En artist, og det var en tilfredsstillelse for mig. Min karriere var komplet', skriver han.