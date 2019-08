Taler ud efter stor sorg: - Jeg er temmelig ødelagt

Skuespilleren Anne Hathaway fortæller om sorgen over at skulle kæmpe for at blive gravid

For lidt over en uge siden afslørede den amerikanske skuespiller Anne Hathaway, at hun venter sit andet barn.

Den Oscar-vindende skuespiller har i forvejen sønnen Jonathan på tre med sin mand, designeren Adam Shulman.

På Instagram løftede den 36-årige Hathaway sløret for, at det ikke havde været let for hende at blive gravid.

'Det er ikke til en film. Alt spøg til side. For alle, der går igennem fertilitetsproblemer og befrugtningshelvede, I skal vide, at det ikke var en lige linje ved mine graviditeter. Jeg sender jer ekstra kærlighed', skrev hun som kommentar til billedet.

I et nyt interview med Daily Mail uddyber hun, hvordan hun har kæmpet for sin anden graviditet, og hvor svært hun havde ved at glæde sig over andre, der tilsyneladende blev gravide meget lettere end hende.

- Sandheden er, at for mange kvinder er det bare ikke særlig nemt. Jeg er træt af det, fordi det er ikke sandheden, og jeg holder af sandheden, fortæller hun.

- Jeg hadede virkelig, når folk sagde: 'Hvorfor tager det dig så lang tid?', tilføjer hun og siger, at mange ville forsøge at opmuntre hende.

- Jeg tænkte bare: 'Okay, du har ret til at have dine følelser, men mine følelser er mine følelser, og jeg er temmelig ødelagt lige nu, så uanset hvad du siger, vil jeg stadig have det sådan.

Anne Hathaway, der blandt andet er kendt fra 'The Devil Wears Prada' og 'Les Misérables' har fundet styrke i at høre om andre kvinder, der som hun selv har kæmpet med fertiliteten.

- Min mand har naturligvis støttet mig hele vejen, men jeg var også imponeret over det store antal kvinder i mit liv, der var modige nok til at dele deres historier.

- Det gjorde, at jeg kunne komme igennem det og føle smerte uden, at nogen skulle forsøge at definere den eller kurere den. At være i stand til at forstå, hvad der foregik i stedet for at bebrejde mig selv eller min krop.

Har ændret livsstil

I et interview med Shape Magazine har Anne Hathaway tidligere fortalt, at hendes liv har ændret sig meget, siden hun blev mor for første gang.

- Før jeg fik min søn, der følte jeg et pres for hele tiden at udfylde min kalender. Hvis jeg ikke arbejdede, så følte jeg, at jeg spildte min tid, lød det fra skuespillerinden i interviewet.

- Nu ved jeg, at jeg er nødt til at planlægge pauser i mit år, og der er tidspunkter, hvor jeg bare ikke har mulighed for at arbejde, fordi det er vigtigere for mig at være hjemme med min søn.

Anne Hathaway er dog glad for de ændringer, det har medført, at hun er blevet mor.

- Så jeg shopper en del mindre. Jeg laver en masse mere mad. Jeg læser mere. Jeg skriver mere. Jeg kommunikerer mere. Jeg prioriterer tid til flere ting, der er vigtige for mig, fordi jeg pludselig har mere tid, sagde hun i interviewet, hvor hun ligeledes fortalte, at hun har fravalgt alkohol i en længere periode for at kunne være der mere for sin søn.