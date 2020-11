Taler ud om sønnens død: - Min familie er knust

Den amerikanske musiker Bobby Browns liv har været præget af tragedier, og torsdag kom det frem, at endnu en havde ramt ham, da hans 28-årige søn, Bobby Brown Jr., var blevet fundet død i sit hjem.

Verdensstjernen fortæller i en meddelelse til mediet US Weekly, at det har ødelagt hans familie.

'Jeg beder om, at I vil bede for min familie i denne tid. Tabet af min søn på dette tidspunkt i vores liv har knust min familie. Der er ingen ord, der kan beskrive smerten,' lyder det i meddelelsen.

Også Anna Reed, som var Bobby Brown Jr.s kæreste, har sat ord på tabet.

'Himlen har fået en engel, men jeg har mistet min sjæleven,' skriver hun i et opslag på Twitter.

Politiet blev onsdag klokken 13.50 kaldt til Bobby Brown Jr.s hjem, og kort tid efter blev han erklæret død på stedet.

Der er endnu ingen meldinger om dødsårsagen.

Ny tragedie for stjerne: Mister endnu et barn

Mistede datter

Bobby Brown Jr. er søn af Bobby Brown og Kim Ward. De har to børn sammen.

I 1992 blev Bobby Brown gift med verdensstjernen Whitney Houston, og de fik datteren Bobbi Kristina Brown. Brown og Whitney blev skilt i 2007.

31. januar 2015 blev datteren Bobbi fundet bevidstløs i et badekar i sit hjem. Hun blev kørt på hospitalet, hvor hun blev lagt i respirator og kunstig koma, men hendes hjerne havde taget skade.

Seks måneder senere blev det vurderet, at det ikke var muligt for hendes hjerneaktivitet at vende tilbage, og respiratoren blev derfor slukket. Hun døde 26. juli 2015 - kun 22 år gammel.

Næsten præcis tre år forinden, 11. februar 2012, var hendes mor, Whitney Houston, blevet fundet død på stort set samme måde. Hun var druknet i sit badekar.

Bobby Brown Jr. var på vej ad samme karrierespor som faderen, og i september udgav han sin første single, 'Say Something'.