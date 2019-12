Tarantino afslører vild nyhed: Arbejder på Kill Bill 3

Fans af Quentin Tarantinos berømte Kill Bill-film kan formentlig se frem til, at der vil komme en Kill Bill: Vol 3 som efterfølger til de populære film 'Kill Bill: Vol 1' fra 2003 og 'Kill Bill: Vol 2' fra 2004.

De to første film havde Hollywood-stjernen Uma Thurman i hovedrollen som den samurai-sværd-svingende karakter 'The Bride'. Den rolle skal hun selvfølgelig også spille i den kommende 'Kill Bill: Vol 3'.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News.

Nyheden blev afsløret i et radio-interview på mediet Radio Andy

Uma Thurman bevæbnet til tænderne med både pistol og samurai-sværd hængende på ryggen. (Foto: AP)

- Jeg spiste middag med Uma Thurman i går aftes. Vi besøgte en cool japansk restaurant. Jeg har selvfølgelig en ide med henblik på, hvad jeg vil gøre med en 'Kill Bill: Vol 3'. Det var det vi talte om. At komme tættere på et koncept. Hvad er der sket med 'The Bride' siden dengang. Og hvad har jeg lyst til, at der skal ske?

I de to første Kill Bill-film spiller Uma Thurman rollen som 'The Bride', en kvinde, der vågner op fra en koma med en mission om at udslette de mordere, der bedrog hende. Thurman fik en Golden Globe-pris for sine præstationer i begge film.

Til Radio Andy uddyber Tarantino sine tanker om en kommende 'Kill Bill: Vol 3'.

- Jeg ønsker ikke bare at komme op med et eller andet latterligt eventyr. Det fortjener karakteren ikke.'The Bride' har kæmpet hårdt og længe. Jeg har en ide i tankerne, der kan blive interessant. Det er dog ikke en film, der skal laves meget snart. Det vil først blive om ca. tre år. Men det er et projekt, der helt sikkert er en del af mine kommende planer, fortæller Tarantino.

Grunden til, at der vil gå ca. tre år, før Tarantino angiveligt kaster sig over 'Kill Bill: Vol 3', skyldes, at han efter sin sidste film 'Once Upon A Time in Hollywood', følte, at der var mere stof i det materiale, han havde arbejdet med med henblik på filmen. Derfor har han skrevet et teaterstykke, og han har også skrevet en tv-serie i fem afsnit baseret på 'Once Upon A Time in Hollywood'.

- På et eller andet plan har jeg allerede skrevet det, som jeg skal arbejde med i de kommende tre år. Og herefter kan jeg først for alvor gå i gang med en ny film, siger Tarantino.