Tatoo-Tina brandvarm i Californiens sol

For en model at være har australsk-fødte Tina Louise nået den anseelige alder af 37, men det har endnu ikke betydet tomme kalendere

Tværtimod har hun mere at bestille end nogensinde, og det skyldes - ud over de frække billeder, hun lægger krop til - for en stor dels vedkommende hendes tatoveringer.

Dem er der mange af på hendes sexede krop, og der kommer hele tiden flere til.

- Det var en af grundene til, at jeg flyttede til Californien. Ud over solen, der skinner året rundt, fandt jeg, at det var acceptabelt at være model her med tatoveringer.

- Jeg har altid elsket tatoveringer, men i Australien er det begrænset, hvad du kan lave. Efter et par måneder her begyndte jeg at få tatoverings-job, og nu får jeg flere job som tatoveret, end jeg gjorde, da jeg ingen havde, siger den farverige model.

Hun stammer fra et lille samfund i Australien, Castlemaine i Victoria. Familien på syv boede på en lille gård med tre værelser og var nærmest selvforsynende med mad.

Men i så lille et sted sker der jo ikke en dyt, så da Tina Louise blev opdaget af en fotograf som 21-årig, og billederne såmænd havnede på forsiden af Maxim magaxine, vidste hun, hvad fremtiden skulle bestå af.

Som 25-årig i 2007 vandt hun 'Australiens Hotteste Bikini-model', og så gik det stærkt.

- Jeg endte med at være i ethvert magasin, i enhver badetøjs-kalender i landet og også nogle få udenlandske. Jeg var den mest downloadede model overhovedet. Jeg har været i branchen så længe, og jeg føler mig velsignet, at jeg i en høj alder af 37 fortsat er i stand til at være model.

Året efter bikini-titlen var hun for første gang i Californien på opgave. Hun var der i tre uger og faldt for solskins-staten. Efter et par yderligere besøg besluttede hun sig for at gøre noget ved, og hun rykkede permanent dertil.

- Hvordan er det så at bo i Californien i forhold til Australien?'

- Begge er fantastiske steder at bo. Australien har verdens bedste strande, men du kan ikke slå at have varmen hele året rundt som her i Californien. Det er en af grundene til, at jeg flyttede. Jeg bryder mig ikke om uforudsigeligt vejr.

