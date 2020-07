Tatoverer hele sin overkrop for filmrolle

Skuespiller Shia LaBeouf er gået all in for sin rolle i den kommende film 'Tax Collector'

Det er meget normalt, at man som filmskuespiller skal tage et par kilo på eller klippe sit hår, når man skal spille en rolle, men ikke alle skuespillere er lige så villige til at ændre deres udseende som den amerikanske 'Transformers'-stjerne Shia LaBeouf,

Den 34-årige skuespiller har for nylig fået tatoveret hele sin overkrop udelukkende for en rolle i filmen 'Tax Collector', som efter planen har premiere i USA til august.

Det fortæller filmens instruktør, David Ayer, i et interview med mediet Slash Film.

- Han er en af de bedste skuespillere, jeg har arbejdet med, og han er den, der lægger mest krop og sjæl i arbejdet. Han fik trukket en tand ud, da vi lavede 'Fury', og nu med 'Tax Collector' har han fået hele sin overkrop tatoveret. Så han går ligesom all in, og jeg har aldrig før kendt nogen, der er så dedikeret, siger han.

Shia LaBeouf i filmen 'Tax Collector'. Foto: Ritzau Scanpix

Kunstneren og tatovøren bag værket på Shia LaBeoufs overkrop har delt billeder af sit arbejde på det sociale medie Instagram for at vise, at det er 'ÆGTE tatoveringer', skriver han.

I 'Tax Collector' skal Shia LaBeouf spille rollen som en skatteopkræver, der er hård i filten og beskrives som en form for gammeldags mafiaboss.

Det vides endnu ikke, hvornår filmen får premiere i de danske biografer.