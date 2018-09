Teenager kørt ned af superstjerne: - Det var virkelig fedt

Selvom det må være relativt behageligt at blive kørt ned af en bil, så må man sige, at teenageren, Leo Marenghi, fra Californien, USA, fik det bedste ud af en træls situation.

Han fik det nemlig både billede og en hyggelig samtale med ingen ringere end Aston Kutcher, der havde braget ind i Leo Marenghi.

Det fortæller han til mediet TIME.

Marenghi, der passede børn for en ven af familien, var på vej hen til børnenes skole for at hente dem på sit løbehjul, da han pludselig blev ramt af en bil.

- Jeg rejste mig, mens han kom ud af bilen, forklarer Leo Marenghi til TIME og udbyder.

- Han var sådan, 'Åh min gud, det må du virkelig undskylde, er du okay?'

Og Leo Marenghi var bestemt mere end okay.

- Jeg kiggede op og indså, at det var ham. Så sagde jeg, 'ja, jeg har det fint, men du er Aston Kutcher, ikke? Så sagde han, 'ja, men er du okay?', fortæller den tydeligt begejstret dreng fra Californien, der voksede op med tv-showet 'That 70's Show', hvor Kutcher spiller en stor rolle.

Marenghi slap fra uheldet med lidt ømhed, mens Kutchers bil, en sort Tesla, også klarede sammenstødet.

For at forevige den knapt så alvorlige ulykke var den unge Leo Marenghi kæk nok til at få en af Kutchers sikkerhedsvagter til at knipse et billede af øjeblikket, inden de fortsatte hvert til sit.

- Jeg ringede til min mor og min søster, men de troede ikke på mig. Så det er godt, at jeg har billedet.

- Det ændrede hele oplevelse fra at være noget, der kunne være gået helt galt, til en virkelig fed oplevelse, afslutter Leo Marenghi, der definerede bilulykken som det bedste og eneste, han har været i.

