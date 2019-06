The Eagles flyver med nye ørne i bandet

Ørnene lander i aften: Der venter en ny oplevelse, når The Eagles går på scenen i Royal Arena

Der venter publikum en ny oplevelse, når det amerikanske rockband The Eagles mandag aften går på scenen i Royal Arena i København.

Siden The Eagles sidste år begyndte deres koncert-turne i Nordamerika, har gruppen stort set kun trukket positive anmeldelser efter sig.

- Bandet har aldrig lydt bedre, er en bemærkning, som går igen og igen i anmeldelserne.

Da medstifteren af The Eagles, Glenn Frey, døde i januar 2016, troede både bandets egne medlemmer - og millioner af chokerede fans verden over - at ørnenes formidable, musikalske flyvetur gennem årtier endegyldigt sluttede.

En koncert med The Eagles uden Glenn Frey ville svare til at høre The Beatles uden John Lennon.

Nu afdøde Glenn Frey under en Eagles-koncert i Nordjylland i 2011. Arkivfoto: Rene Schütze

Men efter nogle måneders tænkepause fostrede bandets anden stifter, trommeslageren Don Henley, den geniale ide, at Glenn Freys søn, Deacon, kunne træde ind i bandet og dermed sikre blodets bånd og arvefølgen.

Står på fars plads

Henley fortalte i et radiointerview om sine tanker - vel og mærke uden overhovedet at have talt med Deacon eller dennes mor om planerne.

Deres forbløffelse var således til at føle på.

Deacon havde på daværende tidspunkt kun ved enkelte lejligheder optrådt på større scener.

- Det kunne godt være gjort lidt mere elegant, har Henley siden erkendt.

Men ind kom den nu 26-årige Deacon, og han vil stå på sin fars gamle plads, når koncerten går i gang i den københavnske arena.

Deacon sammen med sin mor Cindy. De kunne høre i radioen, at Don Henley gerne ville have knægten med i bandet som erstatning for Glenn Frey. Arkivfoto: Rebecca Cabage/Invision/AP

Take it Easy

Denne artikels skribent var til koncert med The Eagles i Orlando i Florida i april sidste år.

Her spillede bandet i samfulde to og en halv time.

- Because we can, lød det slagfærdigt fra Don Henley.

Det var både vemodigt og opløftende at se, hvordan Deacon Frey løftede arven efter sin kendte far. Knægten så med sit lange, viltre hår og solbrillerne i panden ud som Glenn Frey tilbage i 70-erne. Han spiller på den samme akustiske Takamine -guitar som sin far, og han lyder også som farmand gjorde i sine unge unge år.

Don Henley sammen med Deacon Frey. Foto: Scott Dudelson/Getty Images

- Når Deacon ikke er på turne med The Eagles, kan han selvfølgelig passe sin egen solo-karriere, har Don Henley tidligere fastslået.

Vince Gill en gevinst

Deacon er imidlertid ikke den eneste nye og flyvefærdige ørn på scenen.

Den amerikanske countrysanger - og forrygende dygtige guitarist - Vince Gill kom med i bandet samtidig med den unge Frey. Vince Gill har ikke mindst i USA et stort og trofast publikum. Han har 21 Grammy Awards med i rygsækken.

Sanger og guitarist Vince Gill er en gevinst for The Eagles. Arkivfoto: AP Photo/Eric Jamiso

Ørnene flyver stadig. Nye som gamle medlemmer. Og lyden af et historisk vingesus kan ingen tage fra dem.