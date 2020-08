The Rock får klart nej

Hollywood-stjernen Dwayne Johnson forsøger at forklare sin to-årige datter, at det er ham, der lægger stemme til karakteren Maui i Disney-filmen 'Moana' - det går ikke så godt

Selv om det netop er blevet offentliggjort, at actionhelten Dwayne 'The Rock' Johnson for andet år i træk er nummer et på finansmagasinet Forbes' liste over de mest indtjenende skuespillere i verden, har han utrolig svært ved at overbevise sin egen to-årige datter, Tiana, om, at det faktisk er ham, der lægger stemme til halvguden Maui i Disney-filmen 'Moana'.

Det afslører han i et opslag på Instagram for to dage siden, hvor han ihærdigt forsøger at overbevise sin datter og oven i købet synger en sang fra filmen. Og da han til sidst spørger direkte: Er far Maui?

Så svarer hun klart: Nej.

The Rock har ingen problemer med at omdirigere en torpedo eller holde en helikopter i en arm i diverse actionfilm. Men det er nærmest umuligt for ham at overbevise sin datter om, at han lægger stemme til Maui. Han har nemlig forsøgt det adskillige gange før.

The Rock er skræmmende farlig i diverse actionfilm. Men han er blød som et lam overfor sin to-årige datter, Tiana. Foto: Planet Fotos.

I april måned lagde The Rock også en video ud, hvor han synger en sang fra Disney-filmen 'Moana'. Til opslaget skriver Hollywood-stjernen:

'Hun har 937 gange i dag ønsket, at far synger sammen med Maui. Hun aner ikke, at vi er den samme person'.