The Roots-rapper Malik B. er død - blev 47 år

The Roots bekræfter på Instagram, at Malik Abdul Basit er gået bort

Malik Abdul Basit - bedre kendt som Malik B. - er død i en alder af 47 år. Det bekræfter bandet The Roots på Instagram.

'Det er med tunge hjerter og tårer i øjnene, at vi desværre må informere jer om, at vores elskede bror og langvarigt The Roots-medlem Malik Abdul Basit er gået bort,' skriver bandet.

I opslaget skriver de desuden, at de håber, at Malik B. bliver husket for, at han var meget dedikeret omkring islam, og fordi han var en af de bedste rappere nogensinde.

'Vi beder jer om, at I respekterer hans familie og nærmeste i denne tid, hvor vi er i sorg over vores store tab,' slutter bandet opslaget.

Malik B. blev en del af The Roots, kort efter Black Thought og Questlove stiftede bandet i 1987. Han spillede en stor rolle i bandets tidlige år og var med på gruppen første fire albums, inden han i 1999 forlod gruppen i jagten på en solokarriere.

Han havde dog fortsat et tæt forhold til The Roots og gæstede efterfølgende flere af bandets sange.

Han udgav efterfølgende to albummer - 'Street Assault' i 2005 og 'Unpredictable' i 2015 - samt EP'en 'Psychological' i 2006.

Det er ikke meldt ud, hvad 47-årige Malik B. døde af. Foto: PR

I de seneste år blev The Roots især kendt som det officielle band i Jimmy Fallons talkshow 'Late Night' fra 2009 til 2014 og efterfølgende i 'The Tonight Show', da tv-værten i 2014 skiftede til det program. Her har Malik B. dog ikke været med.

The Roots har flere gange optrådt i Danmark og skulle have spillet på årets Roskilde Festival, der dog blev aflyst på grund af coronavirussen.

Det er ikke blevet offentliggjort, hvad Malik Abdul Basit døde af.