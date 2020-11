The Weeknd: Hovednavn til Super Bowl 2021

The Weeknd har fået æren af at være hovedperson til næste års Super Bowl Halftime Show

Den amerikanske superstjerne The Weeknd har bekræftet, at han skal optræde som hovednavnet til det legendariske halvlegs-show til Super Bowl i 2021. Det skriver virksomhederne og producenterne bag Roc Nation, NFL og Pepsi i en fælles pressemeddelelse.

'Vi er alle vokset op med at se verdens største kunstner optræde til Super Bowl, og man kan kun drømme om, at det kunne blive en selv. Jeg er ydmyg, beæret og ekstatisk over at være centrum for den famøse scene næste år' forklarer The Weeknd.

Det kommer til at foregå på Raymond James Stadium i Tampa Bay i staten Florida søndag 7. februar 2021.

'Pepsi Super Bowl Halftime show er en af de optrædener, som man ser mest frem til i løbet af året, og vi er ellevilde med at kunne præsentere The Weeknd på scenen, fortæller Todd Kaplan, som er marketingchef for Pepsi i USA.

'Efter et helt år, som stort set har været uden live musik, kan vi ikke vente med at se The Weeknd omdanne verdens største scene med sit ubegrænsede talent og kreativitet og levere det, der nu helt sikkert bliver en uforglemmelig forestilling, der vil blive husket i mage år frem.'

Sidste år var det de to latinamerikanske kvinder Jennifer Lopez og Shakira, som leverede et uforglemmeligt show.

Med tre Grammy-statuetter kan man sige, at The Weeknd har stjernestatus til at fylde skoene ud fra de tidligere kunstnere, som blandt andre tæller Madonna, Beyoncé, Bruce Springsteen, Michael Jackson, U2, Prince, Cold Play og Red Hot Chili Peppers.

