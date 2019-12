Tidligere ambassadør laver kondom-sjov med Trump

En pakke danske kondomer går lige nu sin sejrsgang på Twitter, hvor den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford har delt et billede af kondompakken med navnet Potus fulgt af teksten:

'Danske kondomer.'

'Diskuter.'

For den ikke twitter-kyndige er Potus netop det kaldenavn, som den amerikanske præsident Donald Trump benytter sig af på det sociale medie, og dermed er der lagt op til adskillige ordspil i kommentartråden:

'Alle ved, at han kan købes'

'Undgå en Trump - brug dem'

'Størrelse xs?'

Potus står for 'President Of The United States'.