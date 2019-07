Tidligere barnestjerne død

Denise Nickerson, der er bedst kendt for sin rolle som Violet Beauregarde i den originale 'Charlie og chokoladefabrikken', er død 62 år gammel

Familien til den 62-årige skuespiller Denise Nickerson har netop offentliggjort på deres Facbook-side, at den tidligere barnestjerne er død.

Det sker efter at Denise Nickerson i går aftes fik slukket for den livsforlængede behandling, hun tidligere havde været på.

'De har netop taget hende af det hele. Det virkede ikke, men fik hende til at få det værre. Vi fortæller hende, at det er okay, hun siger farvel', skriver familien på Facebook.

Hun var omgivet af familie, da hun døde. Foto: AP/Marion Curtis

Det har ifølge familiens egen udtalelser været en lang proces for den kun 62-årige. Efter systemerne blev slukket lå skuespilleren længe, inden hun til sidst gav slip på livet.

Denise Nickerson er bedst kendt for sin rolle som Violet Beauregarde i udgaven af 'Charlie og chokoladefabrikken' fra 1971.

Hun har derudover haft rollen som Allison i 'The Electric Company' og rollen som Amy Jennings og Nora Collins i tv-serien 'Dark Shadows'.

Hun stoppede med skuespillet i 1978 og valgte i stedet en uddannelse som sygeplejerske.

Denise Nickerson fik en søn, der har passet hende sammen med sin kone i al den tid, hun har været syg.