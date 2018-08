Tidligere børnestjernes totale nedtur: Nu går han på afvænning

'The Mighty Ducks'-stjernen gik helt i hundene med stof- og alkoholmisbrug - nu takker han sine fans for at have ledt ham på rette vej

De populære 'The Mighty Ducks'-film, hvor den 38-årige skuespiller Shaun Weiss som ganske ung i 90'erne spillede målmanden Golldberg på ishockey-holdet 'Ducks' har glædet og påvirket utrolig mange mennesker. Men siden storhedstiden som ungdoms-stjerne er det gået voldsomt ned ad bakke for Shaun Weiss, der chokerede alle sine tidligere fans, da han for to uger siden blev anholdt for at være voldsomt beruset på åben gade.

I den forbindelse offentliggjorde politiet et billede, hvor det var helt tydeligt, at den tidligere stjerne var gået totalt i hundene. Men siden det famøse billede blev offentliggjort, har Shaun Weiss mødt masser af støtte fra tusindvis af fans. Og nu har han besluttet at lade sig indlægge på en afvænnings-klinik.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og People - og Shaun Weiss har også på Facebook skrevet en længere forklaring på, hvorfor han nu går på afvænning.

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses Shaun Weiss til højre i billedet som målmanden Goldberg i en af de populære film.(PR Foto/disney)

På Facebook takker Shaun Weiss alle sine fans for at have bedt for ham og for at have sendt ham mad. Han skriver blandt andet følgende:

'Min livskraft var indtil for nylig ganske udtømt, svag og fyldt af mørke. Men nu er min livsgnist blevet genrejst af de overvældende udtryk for kærlighed og støtte, som mine fans har givet mig på grund af mit tidligere arbejde som skuespiller. Mine fans har ikke kun kontaktet mig på de sociale medier, men også personligt. Lige meget, hvor jeg går hen morgen, middag eller aften, bliver jeg mødt af folk, som jeg ikke kender, der overøser mig med store smil og kram', skriver Shaun og tilføjer:

'De har opmuntret mig og oven i købet givet mig mad. Og her taler jeg ikke om junkfood, men den gode mad, som bedstemor lavede, heriblandt fyldte pebre. Som afslutning vil jeg sige, at jeg nu med mit ophold på en afvænningsklinik vil blive rask igen. Jeg har besluttet mig for at komme tilbage til mit gamle jeg. Mine tanker fokuserer nu på helbred og velvære.

Her er Shaun Weiss fotograferet i 2011, hvor han så noget bedre ud. (foto: All Over Press)