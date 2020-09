Tidligere Bond-skurk død

Den fransk-britiske skuespiller Michael Lonsdale, som blev mest kendt som hovedskurk i James Bond-filmen 'Moonraker', er mandag død, 89 år.

I Bond-filmen fra 1979 spillede Lonsdale over for Roger Moore. Han spillede industrimanden Hugo Drax, som planlagde at forgifte alle mennesker i verden for i stedet at befolke Jorden fra sin rumstation.

Lonsdale var som søn af en fransk mor og en engelsk officer tosproget. Han spillede over 200 forskellige roller på engelsk og fransk i sin karriere, som strakte sig over seks årtier. Han var med i talrige radio- og tv-produktioner.

Ud over sin rolle i en Bond-film vakte han opsigt i markante roller i 'Sjakalen' i 1973, 'Ronin' i 1998 og i 'München' i 2005.

Han beskrev selv optagelsen af den franske dramafilm 'India Song' fra 1975 som sin bedste. Her spillede han over for Delphine Seyrig, som han i alt indspillede seks film med. De to skuespillere var også sammen i flere teaterproduktioner.

Seyrig spillede i filmen en promiskuøs hustru til den franske ambassadør i Indien. Den var delvist baseret på Duras-romanen 'Vicekonsulen'.

Lonsdale havde roller i tre film, som blev nomineret til en Oscar for bedste film. Det var 'Viljen til sejr' i 1981, 'Resten af dagen' i 1993 og 'München', som var instrueret af Steven Spielberg. 'Viljen til sejr' vandt i kategorien.

Lonsdales familie flyttede til Marokko i 1939 og derfra til Paris i 1947.