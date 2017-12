Tidligere model fik fjernet sit ene bryst: Derfor fik hun en erstatning på 839.000

- Det værste ved hele sagen er de forfærdelige konsekvenser. Jeg tror aldrig, at jeg får et forhold til en mand igen. Jeg er næsten 50 år gammel og bor i dag hos mine forældre. Jeg har ar på mit bryst. Jeg har ingen følelse i mit bryst, der har en grim form. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde i et rum med den ansvarlige for min brystoperation og spørge hende, hvorfor hun gjorde det. Jeg har aldrig fået noget svar.

Således siger den 48-årige britiske Diane Chambers, der ved en fejlbehandling i 2012 fik fjernet hele sit ene bryst. Diana havde oprindeligt opsøgt et hospital for en brystløft-operation. Men i den forbindelse fandt lægerne en potentiel cancer-knude på 14 mm i hendes ene bryst. En rådgiver fra NHS(Den nationale helse service) vurderede fejlagtigt, at knuden var seks gange større, end den egentlig var, og derfor fik Diana Chambers fjernet hele sit ene bryst.

I 1990' erne var Diane Chambers glamor-model. Hun har blandt andet poseret topløs på de berømte plakater fra plakat-firmaet Athena.

Diane Chambers var i 1990' erne en kendt glamour-model, der blandt andet poserede topløs på de berømte Athena-plakater.(Foto: SWNS)

Efter at have fået fjernet sit ene brysts fik Diane Chambers oparbejdet en stor gæld på grund af efterfølgende dyre medicinske behandlinger og terapi. Hun forsøgte oven i købet på et tidspunkt at begå selvmord, fordi hun fik sit bryst fjernet i stedet for at blive tilbudt en brystbevarende operation, hvor man kun fjernede knuden samt vævet omkring knuden.

Diane Chambers tilbragte to år uden sit ene bryst. Herefter fik hun lavet en operation, der så godt som muligt genetablerede det fjernede bryst. Diane Chambers mener imidlertid, at hun nu har asymmetriske bryster samt flere skæmmende ar. Også et stort ar på ryggen. Den tidligere model er i øvrigt ikke længere i stand til at arbejde på grund af store smerter både i hendes arme og skuldre.

I en efterfølgende undersøgelse af sagen blev det fastslået, at lægerne havde fejlet, fordi hun ikke var blevet tilbudt en MR-skanning, der med nøjagtigt kunne fastslå knudens størrerelse. Hvis hun havde fået en MR-skanning var hun nemlig angiveligt blevet tilbudt en brystbevarende operation i stedet for at få fjernet hele sit ene bryst.

Diane Chambers fik i forbindelse med et forlig med hospitalet udbetalt hele 839.000 kroner på grund af sin fejlbehandling.

Sådan ser Diana Chambers bryster ud i dag, efter at hun har fået genetableret sit højre bryst. Hun er dog ikke selv tilfreds med resultatet. (Foto: SWNS)

Her er er nærbillede af Dianas højre bryst, hvor man kan se arrene forneden af brystet. (Foto: SWNS)