Tidligere topspillers datter: Nu som fræk påske-kanin

Den 33-årige model og realitystjerne Bianca Gascoigne fik i løbet af søndagen pulsen til at stige hos sine 284.000 følgere på Instagram. Hun lagde nemlig nogle billeder ud, hvor hun i frækt undertøj er udklædt som en påske-kanin med meget lange ører.

Til billedet skrev Bianca Gascoigne følgende:

'Honey Boney. Håber alle har haft en god påske'.

Bianca Gasoigne er i øvrigt steddatter af den meget kendte engelske fodboldspiller Paul Gascoigne, der i en årrække var en af de mest markante spillere på det engelske landshold i fodbold. Bianca er datter af Sheryl Gascoigne. Hun har en bror ved navn Mason og en halvbror ved navn Regan Gascoigne.

Den 33-årige model er i øvrigt kendt fra det britiske reality-show 'Celebrity Big Brother' fra 2017, hvor hun blev nummer seks.

Bianca lagde også et andet billede ud som påske-kanin, hvor hun sidder på en stol som påske-kanin:

Bianca fik taget den flotte foto-serie, efter at hun netop havde været på et fitness- og helseophold i Wales. Hun fortalte sine følgere på Instagram, at hun glædede sig over, at hun kunne fokusere på fitness her midt i den globale corona-krise.

Til fitness-billedet skrev Bianca:

'Helse er værdi. Denne uge har alt handlet om fitness på Prestige Bootcamp. Dejligt at være tilbage. Men også godt at have været væk fra denne stressede verden'.

Her er Bianca fotograferet bagfra. Foto: Ritzau Scanpix.