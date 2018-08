Tillykke: 21 frække fotos af 21-årig fødselar

Hun er det yngste medlem af Kardashian-klanen, når man ser bort fra søstrenes børn, men langsomt er Kylie Jenner gået hen og blevet den rigeste - endog ved at overgå Kim Kardashian, der hidtil har holdt tronen.

Og nu er den smukke lillesøster såmænd også blevet myndig. I dag, fredag, rundede hun 21 år, og det er der da grund til at fejre med et billedgalleri, som vi bringer i forbindelse med denne artikel.

Se også: Medie: Hun tjener seks mio. kroner for hvert billede, hun lægger på Instagram

21 styks til en 21-årig. Så tillykke herfra.

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 10. Aug, 2018 kl. 2.37 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 9. Aug, 2018 kl. 11.05 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 9. Aug, 2018 kl. 1.35 PDT

Ifølge Forbes magazine, der altid holder øje med de riges formuer, er Kylie pt. god for 900 millioner dollar - ca. 4,5 mia kr. - og det gør hende til den yngste 'self-made' milliardær nogensinde.

100 millioner dollar mere, og hun er også milliardær dollar.

For at nå det mål har en fan oven i købet meldt sig til at etablere en såkaldt Go Funding, så fans frivilligt kan spytte i kassen, og Kylie kunne blive milliardær - i amerikanske dollasen.

Om Kylie har taget imod tilbuddet er uvist. Under alle omstændigheder regnes det dog for blot et spørgsmål om tid, før dette Kylie runder den milepæl af egen kraft.

Pengene ruller ind for hendes kosmetik-produkter, og så gør det hende ikke ligefrem fattigere også at være med i det mest populære reality-program overhovedet, 'Keeping up with the Kardashians'.

Se også: Fans raser over Kardashian: Du ødelægger din datters hår

Se også: Kylie i shitstorm: Hvorfor gør du det ved din baby?

Dagens fødselar er med 112 millioner 'følgere' på Instagram nummer to på listen over populære personer på dette sociale medie.

Kun storesøster Kim Kardashian overgår hende med 115 millioner.

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 8. Aug, 2018 kl. 12.56 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 7. Jun, 2018 kl. 9.43 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 25. Aug, 2017 kl. 3.40 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 10. Jul, 2018 kl. 11.09 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 17. Sep, 2017 kl. 4.25 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 9. Aug, 2017 kl. 2.29 PDT

Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 17. Jul, 2017 kl. 12.33 PDT

Hun er kæreste med rapperen Travis Scott, 26, og parret blev for nylig forældre til en datter, de har valgt at kalde Stormy Webster.

Kylie og kæresten Travis Scott er lige blevet forældre til en datter.

Se også: Realitystjerne afslører: Så hurtigt blev hun gravid efter første date