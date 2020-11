'Titanic'-skuespiller død

Den amerikanske skuespiller Elsa Raven er død. Hun blev 91 år og døde i sit hjem i Los Angeles, oplyser hendes agent, David Shaul.

Raven huskes blandt andet for sin medvirken i 'Tilbage til fremtiden'-filmene.

Hun var også med i storfilmen 'Titanic' i rollen som Ida Strauss. Hun måtte lide den tort, at de fleste af hendes scener blev skåret ud, men de fleste husker nok den gribende scene, hvor hun sammen med sin mand ligger i sengen, mens vandet strømmer ind i deres kahyt, og skibet synker.





Elsa Raven startede sin karriere i 1929. Foto: Ritzau Scanpix

Raven, der blev født i september 1929, havde en lang karriere som karakterskuespiller.

Hun startede karrieren på scenen i New York og fik sin første filmrolle i 1970 i 'The Honeymoon Killer'. På tv har hun haft roller i blandt andet 'Seinfeld', men er bedst kendt for sine to år i tv-serien 'Amen' samt serien 'Wiseguy'.