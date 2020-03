Tjener kassen: Børnene arver intet

Daniel Craig kan senere i år opleves i rollen som James Bond for femte gang, mens den 52-årige skuespiller også har en række andre hitfilm i bagagen.

I 2018 kunne Variety blandt andet fortælle, at den kommende film kommer til at indbringe ham et beløb svarende til lige under 175 mio. kr.

Der er derfor ingen tvivl om, at Daniel Craig råder over en ganske pæn formue, der meget vel kan vokse sig større i løbet af de kommende år.

Men hans to børn skal dog ikke forvente, at de kan leve af fars penge, når de engang bliver voksne. Det fortæller Daniel Craig i et nye interview med det engelske magasin Saga.

- Er der ikke en gammel talemåde, der siger, at hvis man dør som en rig person, så har man fejlet? siger han i interviewet, hvor han slår fast, at han ikke har planer om at efterlade formuen til børnene.

- Jeg tror, at Andrew Carnegie (en skotsk/amerikansk rigmand, red.) gav omkring 300 milliarder dollars i dagens kurs væk, hvilket bare viser, hvor rig han var, for han beholdt sikkert også noget af det selv. Men jeg vil ikke efterlade en stor sum penge til den næste generation. Jeg synes, at arv er ret usmageligt. Min filosofi er, at man skaffer sig af med det eller giver det væk, inden man dør.

Den kommende James Bond-film, 'No Time to Die', bliver den sidste med Daniel Craig i hovedrollen. Det har han flere gange slået fast.

Filmen skulle have haft dansk premiere 12. april, men på grund af den nuværende situation med coronavirus er premieren blevet skubbet til 12. november i Storbritannien.