Tjente 12 millioner på en uge

Den tidligere Disney-stjerne Bella Thorne, der som barnestjerne blev kendt for sin rolle i Disney-serien 'Shake It Up', fik onsdag i sidste uge en profil på den frække app OnlyFans.

Den 22-årige Bella Thorne hævder, at hun på kun en uge har tjent, hvad der svarer til 12 millioner danske kroner på sin profil. OnlyFans er en app, hvor brugerne betaler 126 kroner om måneden for at få adgang til Bella Thornes profil.

Appen er en slags alternativ til Instagram og Twitter, hvor influencers, realitydeltagere og andre berømtheder kan vise indhold, der er mere pikant, end det tillades på de normale sociale medier.

Faktisk slog Bella Thorne ifølge OnlyFans en rekord ved at tjene mere end seks millioner kroner på kun 24 timer på sin allerførste dag.

Det skriver flere medier, heriblandt Los Angeles Times og CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ....

Her ses den tidligere Disney-stjerne lettere afklædt. Foto: Ritzau Scanpix.

Bella Thorne oplyser i øvrigt, at hun debuterede på OnlyFans med en video, hvor hun viser sig frem i bikini. Hun har endnu ikke vist rigtig frække billeder, som mange andre på appen gør det. Hun har ovenikøbet lagt et uskyldigt billede ud, hvor hun spiser en hotdog.

På OnlyFans kan man i øvrigt også finde andre kendte amerikanske kvinder som f.eks. Cardi B., Blac Chyna og Teen Mom Kailyn Lowry.

Som helt ny på OnlyFans har Bella Thorne også spurgt til, hvad hendes brugere har lyst til at se hende gøre. Og blandt svarene kom det blandt andet frem, at brugerne gerne vil se Bella lave tunge-drilleri, tage brusebad, twerke eller vise sig frem i frækt undertøj.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bella Throne bruger også OnlyFans som research til en kommende film. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Los Angeles Times er Bella Thorne dog ikke kun på OnlyFans for at tjene kassen. Hun indrømmer dog, at pengene også er væsentlige. Men hun er faktisk også på den frække app som en slags research til en ny film, som hun skal lave sammen med den anerkendte filminstruktør Sean Baker, der har lavet anmelderroste film som 'The Florida Project' og 'Tangerine'.

Filmprojektet, der vil sætte fokus på miljøet hos OnlyFans, er dog kun i sin spæde start.