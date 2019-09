Tom Hanks i vild forvandling: Prøv lige at se ham nu!

På ovenstående billede af Tom Hanks taget den 16. juni i år i forbindelse med en filmpremiere på 'Toy Story 4' i London lignede den 63-årige verdensstjerne Tom Hanks sig selv.

Men her nu godt tre måneder efter er han næsten uigenkendelig. Det viser friske billeder taget i september måned, hvor Tom Hanks fremstår med briller og langt hvidt skæg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tom Hanks smiler til fotograferne under filmfestivalen i Toronto tidligere i denne måned. Briller og hvidt skæg. (Foto: Shutterstock)

Det er i øvrigt blevet offentliggjort i dag, at den 63-årige Hollywood-skuespiller i januar til næste år under Golden Globe Awards vil modtage den ærefulde pris 'Cecil B. deMille Award'. Det er en pris, der gives til skuespillere, der har haft en utrolig betydning for filmhistorien.

Tom Hanks har i forvejen et tæt forhold til Golden Globe-prisfesten. Han har vundet en Golden Globe hele 8 gange og er sammenlagt blevet nomineret hele 15 gange.

Hanks vandt sin første Oscar i 1994 for sit gribende portræt af den AIDS-ramte advokat Andrew Beckett i Jonathan Demme's film 'Philadelphia'. Året efter vandt han sin anden Oscar for sin rolle i filminstruktøren Robert Zemeckis film 'Forrest Gump'.