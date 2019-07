Tomb Raider-skuespiller angrebet med kniv på scenen

En ukendt gerningsmand har stukket Hong Kong-skuespilleren Simon Yam flere gange med en kniv, mens han på en scene var i fuld gang med at promovere et kommende arrangement i byen Zhongshan i den sydlige kinesiske provins Guangdong.

Simon Yam fik et knivstik i maven samt et knivstik i hånden under episoden. Det har heldigvis senere vist sig, at hans kniv-skader ikke er livestruende.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times og Reuters.

Her er et billede af den dramatiske situation, hvor den ukendte mand hæver kniven mod Simon Yam.. (Foto: Facebook)

En video, der blev lagt ud på Kinas svar på Twitter, der hedder Weibo, men som også er lagt ud flere steder på Facebook, viser en mand iført en sort vest, der pludselig styrter op på scenen og angriber den 64-årige Simon Yam med en kniv. Den aldrende skuespiller rykker sig dog hurtigt baglæns fra den angribende mand. Og lynhurtigt kaster sikkerhedsfolk og andre folk i nærheden sig over den ukendte gerningsmand.

Avisen China Youth Daily har bekræftet, at den 64-årige Simon Yam blev indlagt på et nærliggende hospital, hvor han blev behandlet for sine skader, et knivstik i maven samt et knivstik i hånden. Skaderne var dog ikke livstruende.

China Youth Daily citerer en udtalelse fra politiet, der oplyser, at gerningsmanden endnu ikke er identificeret. Avisen oplyser også, at gerningsmanden havde troet, at Simon Yam var en helt anden person.

Simon Yam fik flotte anmeldelser for sin præstation i den berømte Hong Kong-film 'Contact' fra 1992. Han fik sin Hollywood-debut i filmen 'Lara Croft Tomb Raider: The Craddle of Life', hvor han i rollen som skurken Chen Lo spillede overfor selveste Angelina Jolie.

Simon Yam har i sin lange karriere medvirket i 125 film og 40 tv-serier.