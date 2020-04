'Too Hot to Handle'-Francesca bekræfter: Har datet megastjerne

SPOILER: Artiklen indeholder afsløringer om første sæson af Netflix-datingprogrammet 'Too Hot to Handle'

Francesca Farago er selv blevet noget af en kendis, efter datingprogrammet 'Too Hot to Handle' fik premiere på Netflix.

I programmet blev hun hovedkulds forelsket i Harry Jowsey, som hun endda planlægger at få børn med og giftes med, men lang tid før programmet blev filmet, datede hun den berømte DJ Diplo.

Den 26 årige model, der ifølge hende selv har fået næsten en million nye følgere på Instagram, siden realityprogrammet blev vist for første gang 17. april, bekræfter rygterne til ET. De har datet 'on og off i gennem en meget lang periode', siger hun.

- Vi har været venner i snart seks-syv år. Vi har hængt ud on og off i løbet af den periode, siger hun.

Han skulle efter sigende støtte hende i, at hun har fundet kærligheden i australske Harry Jowsey.

- Alle har virkelig støttet mig og tænkt, at det bare er spændende at se, hvad der sker, siger hun.

DJ Diplo (til højre) har datet 'Too Hot to Handle'-deltageren, som han har kendt i flere år. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Diplo, hvis borgerlige navn er Thomas Wesley Pentz, har 37.000.000 månedlige lyttere på Spotify, og hans mest afspillede nummer over har 451.000.000 afsplinginger. Han er desuden frontpersonen i Major Lazer. Og han har lavet musik med stjerner som Britney Spears, Snoop Dogg, Madonna, Justin Bieber og danske MØ.

Diplo er ikke den eneste person i spotlyset, Francesca Farago har datet, påstår hun. I zoom-interviewet med ET-journalisten vil hun dog ikke nævne flere navne.

Rappere og NBA-spillere

Francesca Farago kønne ydre og flotte billeder på Instagram tiltrækker en hel del opmærksom, så i det år, hvor 'Too Hot to Handle'-parret har måtte holde deres forelskelse hemmelig, har det været en udfordring for Harry Jowsey. Han følte, han skulle konkurrere med en masse rappere og NBA-spillere, siger han.

- Hun har en ret spændende forholdshistorik. I sidste ende handler det om at stole på hinanden, siger den 22-årige australier.

Francesca Farago forsikrer om, at kendis-dateriet er slut, nu hvor hvor hun har mødt Harry Jowsey i 'Too Hot to Handle'.

Trods op- og nedture i 'Too hot to Handle', ender Francesca og Harry med at forlade programmet sammen. Foto: Ana Cristina Blumenkron/Netflix

I realityprogrammet bliver ti unge, smukke menneske sat sammen i paradis-lignende omgivelser, og der er en pengepræmie på 100.000 amerikanske dollars på spil. Reglerne lyder sådan, at hver gang de berører hinanden seksuelt, kysser eller har sex, bliver der trukket et højt beløb fra puljen.

Francesca Farago og Harry Jowsey er programmets største regelbrydere, men i sidste ende formår de at at vinde de tabte penge tilbage i puljen.