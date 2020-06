'Top Gear'-vært kørte galt i Lamborghini

BBC's 'Top Gear'-vært Paddy McGuiness kørte tidligere tirsdag galt i en Lamborghini Diablo til en værdi af ca. to millioner kroner under optagelserne til bilprogrammet 'Top Gear'.

Paddy McGuiness mistede kontrollen over Lamborghinien og kørte direkte ud i en mark, hvor den røde bil satte sig fast. Ifølge politiet, der også var til stede under tv-optagelserne, kørte Paddy McGuiness med en fart, der var under hastighedsgrænsen på 60 miles svarende til ca. 96 kilometer i timen på landevejen ved Ribblehead i Yorkshire Dales i England.

Paddy McGuiness, The Stig og Chris Harris er her sammen til en premiere på 'Top Gear' i januar måned. Arkivfoto: Stuart C. Wilson/Getty Images

Politiet i North Yorkshire, der fulgte optagelserne, har bekræftet over for The Northern Echo, at ulykken skete tirsdag eftermiddag omkring kl. 15.

En talsmand fra BBC har over for The Northern Echo oplyst, at Paddy McGuiness fik lægehjælp efter ulykken, men at han slap uden skader efter den dramatiske oplevelse.

- I forbindelse med optagelserne til 'Top Gear' i North Yorkshire tidligere i dag skred tv-værten Paddy McGuiness bil på vejen og røg direkte ud på en mark, hvor bilen satte sig fast. Paddy blev hurtigt bragt hen til et læge-telt, hvor han blev undersøgt. Men han er heldigvis uskadt, fortæller talsmanden fra BBC og tilføjer:

- Ingen andre biler var involveret i ulykken. Politiet, der fulgte optagelserne, kom lynhurtigt Paddy McGuiness til undsætning. Sikkerhed på 'Top Gear' har høj prioritet hos produktionsholdet. Bilen kørte under hastighedsgrænsen på 60 miles i forbindelse med ulykken.

En talsmand fra politiet i North Yorkshire fortæller til The Northern Echo, at ulykken fandt sted på en strækning, der er kendt for mange bilulykker.