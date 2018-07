Topløs celebrity ved pool-kanten

Britiske Kerry katona - tidligere medlem af pigegruppen Atomic Kitten og ellers en tv-personlighed i reality-området - har været på ferie i Marbella, Spanien, med nogle venner.

Og det benyttede hun til at smide bikini-toppen og nyde sommer-graderne totalt topløs omkring hotellets swimmingpool.

Se også: Smækker model smider alt!

Se også: Smækker model viser formerne frem

Opholdet har også været brugt til at komme yderligere i form med en ændret og sundere livsstil, som har betydet tre et halvt kilos vægttab og et betydeligt mindre omfang omkring taljen.

Hun ligner en dame, der er tilfreds med resultatet.

Kerry Katona er 37 år og mor til fem børn fra tre ægteskaber, bl.a. to med Brian McFadden fra boybandet Westlife.

I 2007 var hun ude for en skræmmende oplevelse, da hun, eks-manden Mark Ctroft og deres datter Heidi, blev holdt som gidsler i deres hjem og blev tvunget til med kniv for struben at vise tyvene familiens værdier. De forsvandt i parrets BMW med værdier for omkring en million kroner.

Heldigvis uden at nogen kom til skade.

Se også: Tidligere side-9 babe strutter på stranden

Senere blev hun erklæret konkurs i 2013 - men det går måske bedre nu. Sådan kan man i hvert fald godt tyde de sorgløse billeder fra Marbella.