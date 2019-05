Topløs Halle Berry gik viralt: Derfor gjorde jeg det

Den 4. marts i år fik den 52-årige Hollywood-stjerne Halle Berry i den grad mange af sine 5,2 millioner følgere på Instagram til at få kaffen galt i halsen.

Den dag lagde hun nemlig et billede ud af sig selv, hvor hun står i sit køkken og laver spejlæg. Halle Berry er topløs på billedet, men står dog med ryggen til. Og på hendes ryg kan man se en gigantisk tatovering, der går hele vejen fra nakken og ned til hendes lænd. Tatoveringen ligner en stor gren med blade, der snor sig ned langs hendes rygrad.

Til billedet skrev Halle Berry: Hvem siger, at jeg ikke er en havfrue.

(artiklen fortsætter under billedet)

Billedet, der fik 358.000 likes, mystificerede mange mennesker, der tænkte: Hvad har hun gang i?

Men nu er der kommet svar på spørgsmålet.

Halle Berry medvirkede nemlig for nylig i talkshowet 'The Late Late Show' med tv-værten og komikeren James Corden, der straks spurgte ind til det famøse billede.

- Er tatoveringen ægte? Og plejer du at lave spejlæg topløs og iført pailletter?

Herefter lænede den 52-årige Halle Berry sig frem mod James Corden, så han kunne se hendes ryg, der var uden tatovering. James Cordon spurgte derfor, hvorfor hun havde en falsk tatovering på ryggen.

- Jeg skal i gang med at lave en ny film om et par måneder, så jeg afprøver forskellige tatoveringer for at se, hvilke tatoveringer, der vil passe bedst til min karakter, forklarede Halle Berry.

Herunder ses Halle Berry sammen med tv-værten og komikeren James Corden.

(artiklen fortsætter under billedet)

James Corden var dog ikke færdig med at bore i det specielle billede og spurgte endnu engang, om Halle Berry normalt plejer at lave mad topløs?

Hertil svarede verdensstjernen:

- Ja, det gør jeg hele tiden. Det er skønt, sagde Halle Berry og tilføjede:

- Mænd gør det hele tiden. Så kan kvinder vel også gøre det.

Og læserne skal da heller ikke snydes for det berømte billede fra dengang Halle Berry var Bond-babe i James Bond-filmen

'Die Another Day'.