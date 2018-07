Topløs - og HELT topløs - Katie Price i hed omgang med fitness-kæresten

Tilsyneladende ude en bekymring i livet, befinder eks-glamourmodellen Katie Price sig på en Thailand-ferie med sin nye kæreste, Kris Boyson, som hun har lært at kende for nylig via et fitness-program for sin multihandicappede søn, Harvey.

Og den silikone-forstørrede brystbombe lader de to kronjuveler få frit lejde i nogle opsigtsvækkende billeder med kæresten, der mere end hygger sig på stenet grund ved et vandfald og i thailandske træers skygge.

Brystbombe indrømmer: Jeg ramte bunden

- Han er den perfekte gentleman, som får et smil på mit ansigt hver dag, og han behandler mig, som en kvinde burde behandles.

- Han er perfekt på alle måder, og jeg ville ønske, jeg havde mødt ham for år tilbage. Han er min klippe på enhver måde, og jeg føler mig lykkelig hver dag, skriver Katie på Instagram.

Barmfager model berøvet i tissepause

Men alt er ikke perfekt for den 40-årige sexbombe, hævder MailOnline.

Tværtimod er hun ved at gå fallit efter at have formøblet en formue, der på et tidspunkt blev skønnet at være på 45 millioner pund, ca. 400 mio. kr.

Efter et hårdt år er pengene ved at slippe op, og Katie forsøger at sælge sit store dyrehold, der omfatter lamaer, heste, grise, geder, katte og harer.

Foreløbig uden megen succes, selvom eks-manden, Kieran Hayler, er sat på opgaven at hjælpe hende.

Hvad det hele ender med er usikkert, men indtil videre synes det ikke at bekymre damen.

Se frøken Barmfager få 11. numse-løft