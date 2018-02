Topløs Teigen tryller i køkkenet

Modellen Chrissy Teigen kan sagtens være glad. Gift med soulsangeren John Legend er hun nu gravid for anden - og det på trods af, at parret i årevis ikke havde held med det forehavende, og der måtte en gang kunstig befrugtning til, før det lykkedes.

Begge gange, faktisk.

Og den 32-årige skønhed kan næsten ikke være i sig selv af bare forventninger til den forestående fødsel.

Helt nøgen: Bikinimodel smider bikinien

Måske derfor har hun droppet overdelen tøjet i et nyt billede på Instagram, hvor hun står i køkkenet og er i gang med at tilberede et sundt måltid med masser af grønt på menuen.

Et par emojis med salat-tallerkener dækker dog den ellers helt topløse positur.

Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen) den 11. Feb, 2018 kl. 12.01 PST

'Please skæld mig ikke ud. Jeg er bare en stærk og stolt salat-dyrkende kvinde, der er naturlig og prøver på at leve mit liv', skriver hun ved billedet og forsøger dermed at tage eventuelle hade-mails i opløbet.

Se også: Kendisser smider kludene i magasin

Men hvorfor skulle nogen da også hade sådan et glad foto?

Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen) den 10. Feb, 2018 kl. 10.12 PST

Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen) den 28. Jan, 2018 kl. 4.50 PST

Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen) den 20. Jan, 2018 kl. 8.15 PST

Babyen er en dreng, har parret allerede annonceret. Han ventes at komme til verden tik foråret, og han bliver lillebror til snart to-årige Luna.

Maven lyver ikke. Foto: All Over Press

Begge forældre glæder sig. Foto: All Over Press

Se også: Model: Til bal uden trusser