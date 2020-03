Topmodel får hård kritik efter bleskift

Plus size-modellen Ashley Graham valgte at skifte ble på sin baby på det helt forkerte sted

Den 18. januar i år fødte den verdensberømte amerikanske plus size-model Ashley Graham en lille søn, der fik navnet Menelik Giovanni Ervin. Den 32-årige Ashley Graham fik sammen med sin 31-årige ægtemand Justin Ervin deres søn, efter at de havde været gift i ni år. Det var i øvrigt parrets første barn.

Men det er altså ikke altid let at være nybagt mor, især ikke når man som Ashley jævnligt lægger billeder ud på Instagram af sit nye liv som mor. Her bliver man nemlig mødt af et benhårdt og kritisk mor-politi, der kaster sig over hver eneste detalje med kritiske røster.

Ashley havde for nylig været en tur i en forretning med sin lille søn, da hun lige pludselig blev tvunget til at skifte ble på ham. Og hun lagde selvfølgelig et billede af bleskiftet af sin søn ud på Instagram.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Cosmopolitan

Til billedet skrev hun:

'Lorten blev virkelighed. Der blev skidt i den første ble, mens jeg var ude og købe ind. Og der var ikke noget puslerum i nærheden. Heldigvis havde jeg husket at tage mit skifte-tæppe med i min pusletaske'.

Og der var selvfølgelig kontant afregning med hård kritik fra mor-politiet på Instagram:

En følger på Instagram skrev følgende:

'Forretningen har et badeværelse eller et puslerum. Det her er ikke acceptabelt. Jeg er virkelig skuffet over dig, fordi du gør det her for at få opmærksomhed. Du ved bedre. Du er et voksent menneske.'

En anden følger skrev:

'Hvorfor brugte du ikke et badeværelse eller gik ud til din bil. Et minuts gang havde gjort en forskel'.

En tredje skrev kontant og kritisk: 'Det er frastødende'.

Herunder et billede af Ashley Graham gravid i fjerde måned.

Den kendte tv-vært Wendy Williams var også meget kritisk overfor Ashleys ble-skift i forretnings-kæden 'Stables'. Den 55-årige tv-vært rettede hård kritik mod Ashley Graham i sit eget talkshow 'The Wendy Williams Show'.

'Hvorfor tog hun ikke sin baby med ud i bilen for at skifte ble? Jeg ville ønske, at hun havde klaret problemet på en anden måde. Det er slet ikke cool Ashley. Jeg kan godt lide dig. Men det er altså ikke cool. Det sender et dårligt budskab. Jeg vil ikke se sådan noget i en butik. Jeg kan ikke klare det. Og jeg er selv mor, forklarede Wendy Williams.

Der var dog også på Instagram masser af rosende kommentarer til Ashley, fordi hun havde klaret en nødsituation så effektivt. Flere kendte personer roste også Ashley, heriblandt komikeren Amy Schumer, der skrev følgende:

'Her ser vi en ægte dronning'.