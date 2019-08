Topmodel får kritik for bikini-foto: - Du er for gammel!

Hun er tidligere blev kaldt den hotteste kvinde gennem alle tider, og hun har også haft titlen som verdens bedst betalte model.

Den 20. februar 2016 passerede supermodellen imidlertid de 50 år, og det var ikke noget som den i dag 53-årige Cindy Crawford var særlig begejstret for.

- Det var meget hårdt for mig. Det var en skræmmende tanke at fylde 50 år. I lang tid var jeg den 20, 25 og 30 år gamle model på forsiden af Vogue, og nu er det pludselig min datter, der er på vej til at komme på forsiden, siger Cindy Crawford og henviser til sin 17-årige datter, Kaia Gerber.

Således fortalte Cindy Crawford til mediet Contactmusic.com.

Cindy Crawford ses her sammen med sin datter Kaia Gerber. (Foto: Ritzau Scanpix)

Men Cindy bider stadig fra sig. I sidste uge lagde hun et bikini-billede af sig selv ud på sin Instagram, som hun delte med sine mere end fire millioner følgere. Og det fik straks stor opmærksomhed og oven i købet kritik fra flere af hendes følgere, der mente, at Cindy Crawford er for gammel til at dele den slags bikini-billeder.

Til billedet, hvor hun poserer foran en sø, skrev Cindy Crawford:

'En lille smule sø-lys'.

Det smukke bikini-billede, som Cindy Crawford lagde üd på siin Instagram fik masser af kritik.Foto: Ritzau Scanpix.

Billedet fik hele 110.000 likes. Men der var altså mange, der også kritiserede billedet.

En bruger skrev følgende:

'Du er for gammel nu. Jeg tror ikke, at du lever i det virkelige liv. Mænd slikker sig ikke omkring munden over en 53-årige kvinde.'

En anden skriver:

'Se på mig. Se på mig. Det er på tide, at du stopper med det der. Det skib er sejlet.'

En tredje skriver:

'Det får resten af os, der har fuldtidsjob, til at føle os mindreværdige. Jeg tror, at hvis jeg ikke havde arbejder i 50 timer om ugen og havde haft mange penge og ingen bekymringer, så ville jeg også være i nærheden af dit udseende. Så tak for det.'

En bruger peger på, at de negative kommentarer omkring Cindy Crafords alder skyldes ren og skær jalousi:

'Der er en del negative kommentarer omkring det her billede. I må være en flok mennesker, der er ramt af jalousi.'

Støtte fra dansk model

Som en interessant detalje kan det også oplyses, at den danske model Helena Christensen, der også har passeret de 50 år, kommer med rosende ord til Cindy Crawford i kommentar-feltet:

'Du ser rigtig godt ud'.

Og Cindy Crawfords egen 17-årige datter, Kaia Gerber forsvarer også sin mor og skriver:

'Så smuk.'

Cindy Crawford har ikke ind til videre udtalt sig om kritikken.