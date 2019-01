Topmodel fundet død: Blev 45 år

Den australske topmodel Annalise Braakensiek blev 6. januar fundet død i sin lejlighed i Sydney.

Politiet og ambulance var hurtigt på stedet efter modellens venner ringede og fortalte, at de ikke havde hørt fra hende i flere dage og var bekymret for hende, skriver news.com.au.

Tætte venner har fortalt til det australske medie, at den smukke designer, tv-personlighed og model ikke havde været til at få fat på i flere dage, og at de derfor valgte at ringe til politiet.

Ingen mistænkelige omstændigheder

Ifølge mediet var der ingen mistænkelige omstændigheder omkring dødsfaldet.

Politiet har efterfølgende udtalt, at de nu udarbejder en rapport om dødsårsagen.

Den australske model gik fra sin mand i april efter 16 års ægteskab. Her fortalte hun sine 2.5 millioner følgere på det sociale medie Instagram, at hun ikke vidste om et knust hjerte kunne heles, eller om hun bare måtte leve med, at det var smadret.

Hun fortalte efterfølgende, at den lejlighed i Sydney, hvor hun blev fundet død, skulle være stedet, hvor hun kom videre med sit liv.

'Det er forfærdeligt'

Annalise Braakensieks tætte veninde Adriana Dib har udtalt sig til det australske medie om, hvor hårdt det er at miste sin gode veninde.

- At finde ud af det her i dag, er forfærdeligt. Jeg føler mig helt ude af mig selv. Hun bragte så meget magisk kærlighed ind i mit liv og til alle hun kendte.

Efter sin karriere som model arbejdede Annalise Braakensiek som tv-personlighed, sundheds-guru og designer af både smykker og undertøj.