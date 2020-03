Topmodel indrømmer brystoperation

Den amerikanske model Chrissy Teigen afslører, at hun har været under kniven og fået lavet bryster.

Den 34-årige model, der er gift med musikeren John Legend, har holdt indgrebet hemmeligt i godt og vel 15 år.

- Ja, jeg fik lavet mine bryster, da jeg var omkring 20 år gammel, indrømmer hun til online-magasinet Glamour.

Chrissy Teigen, der fik sin modeldebut på forsiden af Sports Illustrated, fortæller, at de var i arbejdsøjemed, at hun lod sig operere.

Chrissy Teigen har flere gange måtte forsvare sine bryster på de sociale medier. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

- Det var mest for en badedragt-ting. Jeg tænkte, at når jeg skal posere, mens jeg ligger på ryggen, så vil jeg gave have, at de var frække! Men så får man børn, og de bliver fyldt med mælk og så punkterer de, så nu er jeg på den, siger hun.

Ingen er perfekt

Chrissy Teigen vælger at droppe hemmeligskræmmeriet om sine bryster og fortælle om sin operation, fordi hun ikke vil være med til at skabe et urealistisk skønhedsideal, fortæller hun.

Hun har siden den kosmetiske operation fået børnene Luna på fire år og toårige Miles.

I dag vil Chrissy Teigen gerne have brystimplantaterne ud og få lavet et brystløft, men hun er dog skeptisk i forhold til, om hun skal lægge sig under kniven igen.

Chrissy Teigen har to børn med sin mand John Legend. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Hun forklarer til onlinemagasinet, at børnene er en af grundene til, at hun ikke har fået lavet sine 'punkterede' bryster igen.

- Når du har børn, så må man tænke på risikoen, der er ved operationer, og jeg tænker, 'Det her er ikke den måde, jeg vil dø, under en brystoperation', siger hun.

Uden bh

Chrissy Teigen, der også er kendt for være ironisk og kæk på sin Instagram-profil, har da også en kommentar om afsløringen af sin hemmelighed:

'Glædelig 'nu ved du, at jeg fik mine bryster lavet, da jeg var 20 år gammel'-dag!!!!!'

Supermodellen er tidligere havnet i et stormvejr, efter hun dele et billede på de sociale medier, hvor hun stod i en legetøjsforretning med en meget nedringet buksedragt, mens hun ikke havde nogen bh på.

Flere mente, at hun skulle se at tage en bh. Det gav hun dog ikke meget for.

'Tillad mig at befri dig for mine bryster', skrev Chrissy Teigen som et svar til en kvinde, som udskammede hende, som hentydning til, at kvinden nok blev blokeret fra stjernens Instagram-profil.