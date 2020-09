Topmodel-søstre skaber forvirring med mavebillede

I maj måned bekræftede den 25-årige topmodel Gigi Hadid, at hun ventede barn med sin kæreste Zayn Malik, der tidligere var medlem af bandet One Direction.

I august måned har Gigi Hadid også delt flere billeder af sin voksende mave med sine 58 millioner følgere på Instagram.

Gigi Hadid er sat til at føde i slutningen af september, og der er kun et par uger, til hun har termin.

Og der er ingen tvivl om, at lillesøster Bella Hadid, der også er topmodel, glæder sig helt vildt til at blive moster.

I går drillede Bella Hadid sine 33 millioner følgere og lagde et billede ud fra 11. juni, hvor både hun og hendes gravide storesøster viser deres maver frem, mens de med hænderne holder nænsomt på dem.

Til billedet, der skabte stor forvirring, skrev Bella med et glimt i øjet:

'To boller i ovnen. Bortset fra, at min er fra min burger, mens Gigis er fra Zayn. Jeg elsker jeg begge så vildt meget. Jeg kan næsten ikke holde op med at græde.'

Til billedet, der næsten har fået fem millioner likes, strømmer kommentarerne ind. Og flere af Bellas mange følgere er blevet meget forvirrede, fordi de i første omgang troede, at Bella nu også var gravid ligesom sin storesøster. Mens andre spekulerede i, om Bella havde lagt opslaget ud, fordi hendes storesøster Gigi måske allerede har født sin baby.

Den amerikanske musiker Lenny Kravitz skrev humoristisk: 'Nej det er tante Sandy's brownies.'

En følger skrev: 'Græder du, fordi babyen er kommet.'

En anden følger skrev: 'Hun har allerede født babyen. Det er sådan jeg tolker det her opslag. Hun har jo termin omkring det her tidspunkt.'

Forfatteren Eva Chen skrev direkte henvendt til Bellas mave:

'Gud, jeg tænkte: Nu kan jeg være babysitter for to børn. Men så læste jeg, hvad du skrev, og en burger-baby gælder altså ikke.'

En tredje følger skrev: 'Gid jeg kunne få sådan en mave af at spise en burger.'

Gigi og Bella Hadid ankommer her til modeshow i februar måned i Milano. Foto: Shutterstock

Den 23-årige Bella Hadid har i øvrigt ikke lagt skjul på, at hun i den grad glæder sig til at blive moster. Hun lagde nemlig for nylig også flere billeder af Gigis store gravide mave ud på sin Instagram-story. Til billederne skrev hun følgende:

'Jeg skal være moster. Jeg er så stolt af dig Gigi. Du er en glødende gudinde for lys, kærlighed, eventyr og glæde. Velsignet være du.'

I august måned viste Gigi Hadid også selv sin gravide mave frem på Instagram og skrev:

'Her vokser en engel.'