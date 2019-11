Topmodel splitternøgen på ferie-foto

Det er ikke mere end et par dage siden, at den 46-årige topmodel Heidi Klum deltog i det årlige 'American Music Awards'. Men nu har hun allerede fundet roligere omgivelser på en mindre ferie på et ukendt sted.

Tirsdag lagde Heidi Klum et nøgenbillede af sig selv ud på Instagram, hvor hun sad nøgen i skønne omgivelser ved en pool i omgivelser, der godt kunne minde om et luksus-hotel eller en fashionabel villa.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News

Til billedet skriver Heidi Klum:

'God morgen fra et helt andet sted - i dag vil være, som jeg har lyst til, at den skal være'.

Heidi Klums ægtemand, Tom Kaulitz, var selvfølgelig med på den lille ferie. Og Heidi Klum lagde flere opslag ud på sin story på Instagram, hvor man kunne se den 30-årige Tokio Hotel-musiker se en fodboldkamp.

I oktober 2018 poserede Heidi Klum topløs i badetøjsmagasinet 'Ocean Drive' i forbindelse med magasinets 25 års jubilæum. I den forbindelse fortalte topmodellen, at hun har været vant til nøgenhed lige siden sin barndom.

- Jeg voksede op i et meget frigjort miljø sammen med mine forældre. Vi besøgte nudist-strande. Mine forældre havde ikke så mange penge, så vi tog ofte på campingferie. Og det var ofte campingpladser for nudister. Så nøgenhed blev allerede dengang helt normalt for mig, forklarede Heidi Klum.

Heidi Klum går her catwalk for Victoria's Secret sammen med Adriana Lima tilbage i 2008. (Foto: AP)