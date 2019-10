Topmodel topløs i ørkenen

Den 24-årige britiske topmodel Demi Rose sendte temperaturerne i vejret, da hun i sidste uge medvirkede i en foto-serie kun iført en sort g-streng. Og i går gentog hun succesen i en ny foto-serie, der blev lavet i ørkenen i den amerikanske stat Nevada. Her optrådte Demi Rose topløs kun iført et par cowboy-støvler og en cowboy-hat samt et par blå - meget små - cowboy-shorts.

På Instagram lagde Demi Rose dog ikke de flotte cowboy-billeder ud, som du kan se her i Daily Mail.

Hun lagde i stedet et billede ud, hvor hun poserer topløs iført et par sorte mini-trusser samt en lyserød kappe, der kun dækkede bagsiden af hendes krop.

Til billedet skrev Demi Rose kort og godt: 'Jeg velsigner jeres søndag'.

Billedet, der blev taget ved Red Rock Canyon i Nevada, er blevet liket mere end 650.000 gange.

Det er ikke mere end en uge siden, at Demi Rose' talsmand bekræftede, at den britiske topmodel er gået fra sin kæreste Chris Martinez.

'Desværre er Demi og hendes kæreste, Chris Martinez, gået hver til sit.'

'De skiltes som venner, og de fortsætter med at støtte hinanden gennem deres karrierer,' siger talspersonen.

Selvom de to kendisser dannede par i to år, har de formået at holde deres forhold nogenlunde privat. Kun få gange er de blevet set i offentligheden sammen, siden de begyndte at se hinanden i 2017.

Den velformede britiske model Demi Rose har ca. 10 millioner følgere på Instagram. (foto: Ritzau Scanpix)