Topmodels geniale svar på bryst-kritik

For nylig lagde topmodellen Chrissy Teigen et billede ud på Instagram af sig selv og sin datter Luna, som hun har sammen med sin ægtemand John Legend.

På billedet sidder Chrissy Teigen iført en stor løs jakke, og hun er tilsyneladende nøgen inde under jakken. Man kan i hver fald se halvdelen af hendes ene bryst. Over for hende er datteren Luna i gang med at rette lidt på sin mors jakke. Derfor skriver Chrissy Teigen følgende til billedet:

'Her sammen med min helt egen stylist'.

Mange af top-modellens næsten 27 millioner følgere blev imidlertid forargede over, at Chrissy Teigen er mere eller mindre halvnøgen under jakken foran sin datter. Og de retter skarp kritik mod den internationale amerikanske topmodel.

En følger skriver:

'Er det virkelig nødvendigt at vise din krop frem på den måde. Du har ikke en god indflydelse på din datter.'

En anden skriver:

'Dæk dog din krop til. Din datter sidder jo lige overfor dig'.

Hertil svarer Chrissy Teigen, at hendes datter er vant til hendes nøgne bryst efter al den amning, der foregik, da hun var lidt yngre:

'Min datter har suttet på mit bryst i flere måneder og har aldrig virket, som om hun var utilfreds med noget'.

De fleste følgere i kommentarfeltet forsvarer dog Chrissy Teigen og kalder 'mor-datter-billedet' for både stærkt og rørende.

En følger ved navn Melanie skriver således:

'En kvinde, der lærer sin datter, at hun skal være tryg i sin egen hud. I stedet for at lære sin datter at være skamfuld. Det er bare så smukt. Det er sørgeligt, at så mange mennesker er så skamfulde over deres egne tanker, at de langer ud efter en så uskyldig ting som dette billede'.