Tordner mod Netflix

Sangerinden Duffy stod tidligere på året frem og fortalte, at hun var blevet kidnappet, holdt indespærret, dopet og voldtaget.

Derfor provokerer det hende voldsomt, at Netflix har valgt at lægge filmen '365 Days' på sin tjeneste, da hun mener, den glamouriserer voldtægt.

Det skriver den berømte sangerinde i et åbent brev til Netflix, der er bragt af medier som nme.com, The Guardian og Deadline.

'365 Days' er en polsk film, der fortæller historien om en kvinde, der er blevet kidnappet og holdt indespærret af en mand, der giver hende et år til at blive forelsket i ham. Filmen er blevet voldsomt populær.'

'Jeg ønsker ikke at være i denne position, hvor jeg er nødt til at skrive til dig. Men min smerte forpligter mig at gøre det på grund af en voldsom oplevelse, jeg selv havde, og som du har valgt at præsentere som 'voksenerotik', skriver Duffy i brevet, der er stilet til Netfllix' CEO Reed Hastings.

''365 Days' glamouriserer den brutale virkelighed inden for menneskehandel med sex for øje, kidnapning og voldtægt. Det burde ikke være nogens syn på underholdning, og ej heller burde det blive beskrevet sådan eller gjort kommercielt på denne måde', skriver hun.

Duffy fortsætter ved at fastslå, at det i 2020 ikke burde være nødvendigt at skrive det åbne brev. At man burde være blevet klogere på de skæbner, der lider under menneskehandel.

'Jeg har svært ved at forstå, hvordan Netflix kunne overse, hvor skødesløst, ufølsomt og farligt det her er', tordner hun.

Duffy afslutter sit angreb på streaminggiganten ved følgende svada:

'Hvis alle jer på Netflix ikke hæfter jer ved andet i dette åbne brev end disse afsluttende ord, vil jeg være tilfreds. I er ikke klar over, hvordan '365 Days' har medført stor smerte til dem, der har gennemlevet den smerte og rædsel, som denne film glamouriserer - for underholdning og for penge. Hvad jeg og andre, der kender til disse uretfærdigheder, har brug for er det stik modsatte - en fortælling om sandhed, håb og at blive givet en stemme'.

Netflix har endnu ikke besvaret kritikken.